UEFA, idea folle: chiesto maxi rimborso ai club per rinviare gli Europei!

L’UEFA avrebbe intenzione di rinviare gli Europei chiedendo i soldi (e tanti) ai club. Lo riporta il sito americano The Athletic, segnalando una richiesta che, se realmente confermata nella riunione di oggi (vedi articolo), sarebbe senza precedenti.

SENZA SCRUPOLI – Trecento milioni di euro chiesti dall’UEFA ai club per rinviare gli Europei da giugno al 2020. Sarebbe questa la richiesta che l’associazione, presieduta da Aleksander Ceferin, vorrebbe presentare alle leghe nella riunione di oggi. Lo riporta The Athletic, facendo sapere come la cifra sarebbe il risultato di un’analisi sull’impatto economico che il posticipo degli Europei avrebbe sulle finanze dell’UEFA. Di certo non la migliore risposta all’emergenza Coronavirus, anche perché non è affatto scontato che a giugno tutti e dodici i paesi ospitanti saranno riusciti a superare la pandemia tuttora in corso. Il torneo verrebbe così rinviato di un anno, accettando la richiesta delle leghe di dare priorità ai tornei nazionali ma a costo salatissimo. Da capire, nel caso in cui quest’anticipazione dovesse essere confermata, quale sarebbe la risposta delle leghe. L’UEFA, sempre oggi, oltre alla questione Europei dovrà trovare un’intesa sul calendario di Champions League ed Europa League, sospese venerdì scorso almeno per tutta questa settimana.

Fonte: TheAthletic.com – David Ornstein