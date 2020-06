UEFA, giorno decisivo per le competizioni europee: la conferenza stampa

La UEFA oggi alle 15:30 si pronuncerà ufficialmente in conferenza stampa per quanto riguarda alcuni punti all’ordine del giorno, come Euro2021, e soprattutto le date e i luoghi precisi per le fasi finale della Champions League ed Europa League.

GIORNO DECISIVO – Oggi sarà un giorno decisivo per la UEFA, che oggi alle discuterà di Euro 2020 spostato al 2021, delle fasi finale della Champions League ed Europa League, Supercoppa europea e altro ancora. Alle 15:30 la conferenza stampa, da seguire attraverso il sito ufficiale. C’è attesa in particolare riguardo le date e i luoghi delle coppe europee, dove già erano arrivate diverse anticipazioni (VEDI QUI).