UEFA, esclusione delle italiane dalle Coppe? Arriva il chiarimento – TMW

UEFA, esclusione delle italiane dalle Coppe? Arriva il chiarimento

La UEFA tende la mano all’Italia (vedi articolo) e smentisce l’eventuale esclusione delle squadre italiane dalle Coppe europee (vedi articolo). Secondo quanto riportato da Tancredi Palmenti su “Tutto Mercato Web”, organi interni della UEFA hanno chiarito la situazione

MANO TESA – La UEFA non solo sta pensando di tendere una mano all’Italia non considerando più il 25 maggio come termine ultimo per decidere se riprendere o non riprendere il campionato, ma ha anche smentito l’idea di un’esclusione delle squadre italiane dalle Coppe Europee. La quarantena suppletiva in caso di nuovi positivi da Coronavirus, prevista dal protocollo di sicurezza, sembrava infatti preoccupare la UEFA.

SMENTITA – Tancredi Palmeri su “Tutto Mercato Web” garantisce “che secondo quanto confermano fonti interne della Uefa, è destituito di qualsiasi fondamento il timore che le squadre italiane possano soffrire l’esclusione dalle coppe europee in seguito all’adozione di un protocollo sanitario più stringente. Le fonti interne della Uefa ribadiscono che non si sta minimamente considerando tale ipotesi – che peraltro non avrebbe alcun supporto regolamentare”.

