Uefa, decisione per qualificazioni Champions ed Europa League – Times

Condividi questo articolo

La Uefa avrebbe deciso sui criteri per le qualificazioni Champions ed Europa League nel caso in cui il campionato dovesse chiudersi qui

DECISIONE – È l’indiscrezione riportata da Martyn Ziegler, giornalista sportivo del “Times”, che scrive tramite il proprio account Twitter. “Ascoltando il comitato esecutivo della Uefa ha appena deciso che se i campionato non finiscono, le qualificazioni per la Champions League / Europa League dovrebbero essere su basi meritorie dal punto di vista sportivo (il che sembra punti per partita)“. Aggiungendo poco dopo. “Vorrei aggiungere che le linee guida Uefa riguardano SOLO le qualificazioni europee, non le questioni nazionali”. Sembra dunque allontanarsi l’ipotesi di ranking Uefa per le qualificazioni Champions ed Europa League. Uno scenario che avrebbe escluso l’Inter dalla massima competizione europea.