UEFA chiara: coppe da concludere a costo di cambiare il format – GdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” la UEFA vuole assolutamente concludere le coppe e assegnare i titoli di Champions League ed Europa League 2019-2020.

LE COPPE – La priorità della UEFA è chiara: assegnare Champions ed Europa League 2019-2020 disputando tutte le partite del calendario. Lo stesso vale per i club che vi partecipano, dato che i milioni che potrebbero arrivare dall’UEFA interessano soprattutto in questo periodo di crisi economica – e ancor prima sanitaria -. A Nyon inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, si stanno attrezzando per aiutare quelle formazioni che eventualmente non avessero l’ok dei governi per disputare le partite nel proprio stadio, andrebbero all’estero a sostenere le sedute di allenamento settimanali e giocherebbero lì, in campo neutro. Non è da escludere però un cambio format, scontentando le tv, disputando dunque meno incontri attualmente in programma.

Fonte: Corriere dello Sport.