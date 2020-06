UEFA Champions League 2020-2021, calendario date partite e sorteggi

Condividi questo articolo

La Champions League 2020-2021 avrà delle modifiche al format, secondo quanto annunciato dal Comitato Esecutivo UEFA (vedi articolo). Sono ufficiali le date della prossima stagione, con la fase a gironi che eccezionalmente prenderà il via nella seconda metà di ottobre. Questo il calendario e il programma dei sorteggi.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021 – IL CALENDARIO

TURNI DI QUALIFICAZIONE

Turno preliminare: semifinali sabato 8, finale martedì 11 agosto

Primo turno di qualificazione: martedì 18 e mercoledì 19 agosto

Secondo turno di qualificazione: martedì 25 e mercoledì 26 agosto

Terzo turno di qualificazione: martedì 15 e mercoledì 16 settembre

Play-off: andata martedì 22 e mercoledì 23 settembre, ritorno martedì 29 e mercoledì 30 settembre

Tutte le partite dei turni di qualificazione, play-off esclusi, si giocheranno in gara secca con sorteggio per definire la squadra in casa.

CALENDARIO FASE A GIRONI

Sorteggio fase a gironi Champions League: giovedì 1 ottobre, Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre di Atene (Grecia)

Prima giornata: martedì 20 e mercoledì 21 ottobre

Seconda giornata: martedì 27 e mercoledì 28 ottobre

Terza giornata: martedì 3 e mercoledì 4 novembre

Quarta giornata: martedì 24 e mercoledì 25 novembre

Quinta giornata: martedì 1 e mercoledì 2 dicembre

Sesta giornata: martedì 8 e mercoledì 9 dicembre

CALENDARIO FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Sorteggio ottavi di finale Champions League: lunedì 14 dicembre

Ottavi di finale: andata 16-17 e 23-24 febbraio, ritorno 9-10 e 16-17 marzo

Sorteggio quarti, semifinali e finale Champions League: venerdì 19 marzo

Quarti di finale: andata martedì 6 e mercoledì 7 aprile, ritorno martedì 13 e mercoledì 14 aprile

Semifinali: andata martedì 27 e mercoledì 28 aprile, ritorno martedì 4 e mercoledì 5 maggio

Finale: data da definire, Istanbul

A seguito della decisione del Comitato Esecutivo UEFA l’Ataturk Stadium di Istanbul, che avrebbe dovuto ospitare la finale di Champions League 2019-2020, lo farà nel 2021.