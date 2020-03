UEFA, 7 ipotesi su Champions ed Europa League: la migliore e la peggiore

La UEFA ha ufficializzato il rinvio dell’Europeo 2020 al prossimo anno (vedi articolo). Alessandro Alciato, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, svela la migliore e la peggiore delle ipotesi sulla ripresa delle Coppe. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

DATE – La UEFA ha comunicato il rinvio dell’Europeo 2020. Alessandro Alciato si concentra sulle possibili date per la ripresa dei campionati, Serie A inclusa: «Verranno rinviati gli Europei Under 21 e l’Europeo Femminile a date da destinarsi. Poi sono state fatte varie ipotesi iniziali. Al momento la fine della stagione è fissata al 30 giugno ma tutto dipende da come evolverà la situazione. La UEFA, tenendo presente questo, ha ipotizzato alcune possibilità sulle ripresa delle Coppe europee: sono sette. La prima, forse troppo ottimistica, riguarda la ripresa il 14 aprile; l’ultima, nonché la peggiore, il 13 giugno. E anche se si dovesse iniziare il 13 giugno, la finale di Champions League si disputerebbe comunque il 27 giugno. Ovviamente non si procederebbe con la classica formula delle sfide andata e ritorno, ma con una formula da studiare. La finale di Europa League si giocherebbe il 25 giugno».