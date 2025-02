Udinese, tris secco all’Empoli: Ekkelenkamp firma una doppietta

Udinese-Empoli termina con un tris secco per i padroni di casa. Ancora decisivo Ekkelenkamp, autore di una doppietta, e Thauvin che firma il 3-0.

PRIMA FRAZIONE – Aspettando Juventus-Inter di questa sera, nella domenica pomeriggio della venticinquesima giornata di Serie A va in scena anche Udinese-Empoli. Al Bluenergy Stadium la squadra padrone di casa si impone immediatamente, prendendo il pallino del gioco. Sono proprio i bianconeri a trovare il gol che sblocca la sfida al 19′. Tutto nasce dalla conclusione dal limite dell’area di Atta, sulla quale ci mette il piede Ekkelenkamp per l’1-0. Buon momento del calciatore olandese, reduce dal gol che ha permesso all’Udinese di pareggiare i conti col Napoli nella scorsa giornata di campionato.

Udinese-Empoli 3-0

SECONDA FRAZIONE – Ekkelenkamp conferma di essere sul pezzo anche nel secondo tempo di Udinese-Empoli. È dell’olandese, infatti, il raddoppio al 65′. Anche in questo caso l’attaccante si fa trovare pronto dopo la respinta di Silvestri sulla prima conclusione di Lucca: Ekkelenkamp è nel posto giusto e ribadisce in rete per il 2-0. A chiudere definitivamente i giochi e a spegnere l’Empoli, troppo sbilanciata, ci pensa Thauvin al 90′. Suo il gol del 3-0 che mette fine a Udinese-Empoli.