Udinese in scioltezza sul Cagliari: sfruttata la superiorità numerica

Vittoria facile per l’Udinese che, nell’anticipo del venerdì della nona giornata di Serie A, passa 2-0 in casa contro il Cagliari. Sfruttando anche al meglio la superiorità numerica

VITTORIA IN SCIOLTEZZA – Nessuna difficoltà per l’Udinese in casa contro il Cagliari. I friulani tornano alla vittoria dopo la sconfitta contro il Milan e continuano a stupire in questo campionato di Serie A, con una vittoria figlia anche dell’espulsione al 30′ per Makumbu: il giocatore degli ospiti prende due gialli nel giro di mezz’ora e finisce sotto la doccia ampiamente in anticipo. È l’episodio che, di fatto, determina la partita. Perché dopo soli otto minuti, da un bel cross dalla destra, Lorenzo Lucca stacca di testa tutto solo e mette in rete il pallone che vale l’1-0. Nel secondo tempo i bianconeri gestiscono e subiscono ben poco, sfruttando al meglio la superiorità numerica. Per poi chiudere la partita nel finale. Al minuto 78 palla recuperata a centrocampo, Davies si fa beffe della difesa cagliaritana e spara un siluro sotto la traversa, con Scuffet che non può nulla per evitare il 2-0. Poco altro da segnalare, poi, fino al termine della partita. I friulani di Kosta Runjaic mettono a segno così la quarta vittoria nelle prime cinque partite giocate al Bluenergy Stadium.

UDINESE-CAGLIARI 2-0

Lucca al 38′, Davis al 78′