Udinese-Sampdoria tutto in 13′: festa per Cioffi, Sensi sostituito

L’Udinese batte la Sampdoria per la prima delle tre partite di Serie A di oggi. Alla Dacia Arena finisce 2-1, titolare Sensi ma il prestito dall’Inter non arriva al 90′.

TRE PUNTI – L’Udinese batte la Sampdoria e la stacca in classifica, allontanando la zona salvezza. È 2-1 nell’anticipo pomeridiano di Serie A, con la partita curiosamente tutta decisa nei primi tredici minuti. Al 3′ Roberto Pereyra, alla prima da titolare dopo un lungo infortunio, va via facile a Nicola Murru sulla destra, tocco arretrato e Gerard Deulofeu controlla per battere a rete. Lo stesso Deulofeu al 12′ prova di nuovo il tiro, rimpallo a favorire Destiny Udogie e conclusione da due passi solissimo per il raddoppio. Passa però un minuto e, su lancio da centrocampo, Francesco Caputo prende il tempo a Rodrigo Becao trovandosi solo davanti a Marco Silvestri per accorciare le distanze. C’è un lungo controllo VAR per verificare la posizione dell’attaccante della Sampdoria, ma è regolare. Più che i blucerchiati a completare la rimonta è però l’Udinese ad andare più volte vicina al tris nella ripresa. Beto di testa su corner da destra colpisce la traversa, al 93′ Deulofeu va via bene a sinistra ma apre troppo il piatto mandando a lato. Poco male per Gabriele Cioffi, la sua Udinese dà continuità al pari col Milan. Stefano Sensi comincia titolare, esce al 77′ per l’esordio con la Sampdoria di Sebastian Giovinco.