Udinese-Salernitana senza gol, i campani non sfruttano un vantaggio

Oltre a Torino-Lazio, alle 18.30 si è giocata anche Udinese-Salernitana. Anche alla Dacia Arena è terminata 0-0, nonostante i campani avessero il vantaggio di giocare in superiorità numerica il secondo tempo.

OCCASIONE MANCATA – Niente reti anche in Udinese-Salernitana, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Un’occasione mancata per i campani, che hanno visto l’espulsione del giocatore bianconero Nahuel Perez. Nonostante la superiorità numerica, però, nel secondo tempo non è arrivata la rete decisiva. Un punto a testa quindi, in quello che è stata una gara importante in ottica salvezza.