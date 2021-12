Udinese-Salernitana non è cominciata: attesa per i passi successivi

Come raccontato più volte in giornata (vedi articolo) Udinese-Salernitana non è iniziata alle 18.30 come previsto. Ora si attende l’ufficialità della mancata disputa, poi spetterà al Giudice Sportivo.

NESSUNO IN CAMPO – Da qualche minuto Udinese-Salernitana sarebbe dovuta iniziare, ma ora in campo alla Dacia Arena non c’è nessuno (curiosità: presente qualche spettatore sugli spalti). L’arbitro, Giacomo Camplone, dovrà aspettare quarantacinque minuti per poi dare per non disputato l’incontro. L’Udinese, come annunciato in mattinata, è presente allo stadio. La Salernitana è rimasta in Campania, bloccata dall’ASL per alcuni positivi (vedi articolo) riscontrati negli ultimi giorni, dopo la partita con l’Inter. La Lega Serie A non ha definito il rinvio in anticipo, quindi si andrà dal Giudice Sportivo. Come avvenuto l’anno scorso per Lazio-Torino, è presumibile che alla fine ci sarà il recupero senza penalizzazioni per i granata. Alle 19.15 sarà ufficiale la mancata presentazione, ma Udinese-Salernitana come ovvio non si giocherà oggi.