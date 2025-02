L’Udinese rischia la rimonta del Venezia: nel finale il gol vittoria!

Dopo l’infortunio dell’interista Stankovic, in Udinese-Venezia succede tutto nel secondo tempo: cinque gol con una semi-rimonta degli ospiti. Alla fine hanno la meglio i bianconeri.

PRIMO TEMPO – Al Bluenergy Stadium va in scena una partita particolarmente entusiasmante, che però si accende solo nel secondo tempo. I primi quarantacinque minuti di Udinese-Venezia, infatti, vengono caratterizzati “solo” dallo spiacevole infortunio dell’interista Filip Stankovic. Il portiere serbo è addirittura costretto a lasciare il campo già al 18′, cedendo il posto a Jesse Joronen. Dopo la ripresa succede di tutto: a sbloccare la sfida è l’Udinese, che va in vantaggio al 47′. Il portiere subentrato del Venezia non esce bene su un azione ad opera di Kamara e favorisce l’inserimento di Lucca che non sbaglia la conclusione. Al 52′, poi, la squadra padrone di casa trova il raddoppio: a segnare questa volta è Lovric, che sfrutta un altro intervento discutibile di Joronen.

Udinese-Venezia 3-2

SECONDO TEMPO – Nonostante il doppio svantaggio il Venezia è bravo a restare in partita e al 64′ riesce a reagire col gol di Nicolussi Caviglia. Il giovane mette KO Sava con un calcio di punizione, da posizione defilata, battuto direttamente in porta. La squadra lagunare si fa ancora sentire e mette paura ai padroni casa: al 78′ arriva il pareggio con la rete di Gytkjaer che nasce dai risvolti di un calcio d’angolo. Ma l’Udinese non vuole lasciare punti al Venezia e torna in vantaggio all’84’: Solet viaggia sulla fascia sinistra e crossa sul fondo: Iker Bravo non si lascia sfuggire la chance e mette il pallone in rete con l’esterno. Udinese-Venezia termina così 3-2.