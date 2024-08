Udinese, poker in Coppa Italia e Avellino battuto!

L’Udinese non ha lasciato spazio a sorprese nella sfida dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, imponendosi con un netto 4-0 contro l’Avellino.

POKER IN COPPA ITALIA – L’Udinese vince e domina la partita dall’inizio alla fine contro l’Avellino, mostrando una superiorità tecnica e tattica che ha messo in seria difficoltà la formazione avversaria. I bianconeri cominciano bene la sfida ma non trovano la via del gol, che arriva però al 42′: Florian Thauvin, autore di una prestazione ispirata, ha servito un assist perfetto per Brenner. L’attaccante brasiliano ha colpito il palo interno prima di insaccare la palla in rete, portando l’Udinese in vantaggio con il suo primo gol stagionale. La ripresa si è aperta con un episodio decisivo. Al 52′, un fallo di mano in area di Armellino ha regalato all’Udinese un calcio di rigore. Dal dischetto è andato Thauvin, che con freddezza ha realizzato il 2-0, spiazzando il portiere dell’Avellino. Questo gol ha spezzato definitivamente le gambe agli ospiti, che non sono più riusciti a reagire. L’Udinese ha continuato a dominare il campo e al 58′ è arrivato il terzo gol, questa volta firmato da Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano ha finalizzato al meglio una splendida azione corale, siglando il 3-0. All’88’ arriva anche il gol del definitivo 4-0 con Davis.

Udinese scatenata in Coppa Italia!

Gol: Brenner 42′, Thauvin 53′, Lucca 58′, Davis 88′.