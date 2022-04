Udinese, Pereyra ancora in tribuna: l’argentino mette nel mirino l’Inter

Fiorentina-Udinese è il primo recupero della ventesima giornata che andrà in scena oggi, alle ore 18.00 mentre per Bologna-Inter e Atalanta-Torino bisognerà attendere le 20.15 (QUI le ultime sulle scelte di Inzaghi). Tra i friulani, prossimi avversari dell’Inter in campionato, è ancora assente Pereyra

IN TRIBUNA – L’Udinese di Gabriele Cioffi scende in campo alle 18.00 contro la Fiorentina allo stadio “Artemio Franchi” nel primo dei tre recuperi della ventesima giornata di Serie A in programma oggi. I friulani, che domenica 1 maggio ospiteranno l’Inter alla “Dacia Arena”, devono ancora rinunciare a Roberto Pereyra che anche contro i viola sarà in tribuna. L’argentino potrebbe dunque tornare a disposizione di Cioffi proprio in occasione del match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Sottil. All: Italiano

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Arlsan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All: Cioffi