L’Udinese pareggia a meno 6 dall’Inter! Col Sassuolo: spettacolo e autogol

Finisce 2-2 Udinese-Sassuolo alla Dacia Arena. i friulani vanno due volte in vantaggio ma si fanno recuperare in entrambi i casi. Complici anche due autogol. Sabato prossimo saranno ospiti dell’Inter a San Siro

PARI E SPETTACOLO − Match divertente e ricco di gol alla Dacia Arena tra Udinese e Sassuolo. Soprattutto il primo tempo, con entrambe le squadre quotate all’attacco. Il match si sblocca immediatamente al primo minuto con la rete di Udogie, che si accentra dalla sinistra e col destro conclude sull’angolino basso di Consigli. Il Sassuolo però non sta a guardare e dopo nove minuti agguanta il gol del pareggio. Lauriente mette in mezzo, ribattuta non perfetta di Becao e dal limite conclude Matheus Henrique. Rete propiziata anche dalla deviazione di Bijol. Il primo tempo è un continuo batti e ribatti tra le due aree di rigore. Al 28′ Bijol si fa perdonare realizzando il 2-0 di testa. Dormita però della difesa neroverde. Gol e spettacolo garantito appunto dalla non perfetta organizzazione difensiva delle due squadre. Al minuto 45′ arriva, infatti, il pari del Sassuolo con autorete di Perez. Nella ripresa, ritmi sempre alti con la squadra di Dionisi che ci prova intorno all’ora di gioco con Bajrami. Mentre la riposta di casa arriva con Lovric. Bravissimo Consigli a dire di no. Match che si conclude dopo cinque minuti di recupero sul punteggio di 2-2.