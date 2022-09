Udinese, lezione di calcio alla Roma: goleada e Mourinho umiliato!

Clamoroso risultato nel posticipo della quinta giornata di Serie A: alla Dacia Arena l’Udinese demolisce la Roma con un inequivocabile 4-0! Serata da incubo per la squadra di Mourinho.

CAPPOTTO! – Un’Udinese sensazionale schianta la Roma in maniera imprevedibile. Finisce 4-0 il posticipo della Dacia Arena, un risultato clamoroso che impedisce ai giallorossi di andare in testa alla classifica. Il risultato si sblocca già al 5′, quando su palla messa in mezzo da destra Rick Karsdorp sbaglia e Destiny Udogie anticipa Rui Patricio per l’1-0. Secondo gol consecutivo per il laterale sinistro già preso dal Tottenham per la passata stagione. La Roma prova a rimanere in partita per il resto del primo tempo, con José Mourinho che dopo l’intervallo lancia Andrea Belotti. Non serve però, perché al 56′ un tiro dai venti metri di Lazar Samardzic trova impreparato Rui Patricio, pur da posizione centrale, e l’Udinese raddoppia. È l’inizio di un dominio clamoroso per la squadra di Andrea Sottil, fatta eccezione per un palo di Gianluca Mancini poco dopo. Il tris è al 75′ con uno splendido sinistro a effetto di Roberto Pereyra. Sette minuti dopo contropiede nella prateria del nulla della difesa giallorossa, Pereyra serve il subentrato Sandi Lovric e il suo destro rasoterra diventa 4-0. Poco dopo, sempre su cross dalla destra, Chris Smalling svirgola e rischia l’autogol. Per la Roma non poteva esserci prima sconfitta stagionale peggiore, Udinese terza a -1 dalla vetta.