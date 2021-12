Udinese, Gotti verso l’esonero. Chi il possibile sostituto?

L’Udinese ha vinto 2 partite nelle ultime 14 giornate di campionato e i bianconeri, ora, pensano seriamente all’addio di Gotti. L’allenatore ieri ha perso 3-1 sul campo dell’Empoli nonostante essere andato in vantaggio. Ora il suo futuro sulla panchina friulana, sembra essere arrivato al capolinea.

IL PUNTO – La situazione di classifica dell’Udinese preoccupa e non poco. 16 punti conquistati con le vittorie che nelle ultime 14 partite sono state 2, un gioco che non c’è nonostante qualche ottimo nome e la zona salvezza lontana solo 6 lunghezze. Gotti sembra essere arrivato al capolinea, come spiega Sportitalia e la società sembra si stia già guardando intorno per trovare il sostituto. I nomi che circolano, come spesso accade, sono tanti e i più disparati. Uno che ovviamente riguarda il mondo dell’Inter è quello di Dejan Stankovic che era già finito nel mirino della Sampdoria con anche lì, D’Aversa, sempre più in bilico. L’attuale allenatore della Stella Rossa di Belgrado è pronto a tornare in Italia e fare il salto di qualità. Sbarcherà in Serie A?