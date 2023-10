Udinese-Genoa, pareggio al cardiopalma! Autogol nel finale

Udinese-Genoa è terminata con il punteggio di 2-2. I friulani rimontano gli ospiti per ben due volte e trovano il pareggio nel recupero con un clamoroso autogol

PROTAGONISTA – Scoppiettante 2-2 fra Udinese e Genoa. I friulani, due volte in svantaggio, agguantano il pareggio solo nel finale grazie ad un autogol. Ad aprire le marcature per è Gudmundsson al 16′; il Genoa sfrutta un errore in fase di impostazione di Silvestri, con la palla arriva all’islandese che controlla ed insacca sotto la traversa. Al 23′ l’Udinese trova il pareggio con Lucca che sfrutta un rimpallo ed insacca. Al 41′ ancora Gudmundsson a segno: l’attaccante combina bene con Retegui e batte di nuovo Silvestri con un tiro sul secondo palo. Nel finale del secondo tempo succede di tutto: al 91′ l’Udinese trova il pareggio con un goffo autogol di Matturro che, nel tentativo di spazzare, deposita nella sua stessa porta. I friulani, al 94′, restano anche in 10 per l’espulsione di Lovric ma portano a casa un punto importantissimo. Rammarico per il Genoa, avanti per due volte e beffata da un autogol nel finale.