L’Udinese ferma in casa la Lazio: distanze accorciate nel finale!

Udinese-Lazio, in campo per la seconda giornata di Serie A, termina 2-1. I padroni di casa hanno la meglio, passando in vantaggio all’inizio di ciascun tempo di gioco. Gli ospiti accorciano le distanza ma solo nel finale.

FINALE – Mentre si attende l’inizio della prima sfida casalinga dell’Inter, il sabato pomeriggio di Serie A viene inaugurato da Udinese-Lazio. La sfida, valida per la seconda giornata di campionato, si apre subito col botto per i padroni di casa. Al quinto minuto, infatti, Lucca sfrutta un cross di Thauvin e di testa mette in rete il pallone dell’1-0. Resta inchiodato così il risultato per tutto il corso del primo tempo, nonostante la Lazio tenti più volte di pareggiare i conti. L’azione più pericolosa arriva solo poco prima dell’intervallo, con Ehizibue che riesce però ad anticipare Castellanos. La seconda frazione di gioco si apre praticamente nello stesso modo della prima: dopo pochi minuti dal rientro in campo, infatti, l’Udinese trova un altro gol. Al 49′ è Thauvin, questa volta, a fare tutto da solo fino ad entrare in area e a calciare con un sinistro vincente. Anche nei secondi 45′ la Lazio prova a farsi vedere, ma la porta dei padroni di casa resta inviolata. Al 67′, poi, i bianconeri restano in campo in inferiorità numerica: l’arbitro punisce col secondo cartellino giallo Kamara, che è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Solo nel finale la Lazio riesce ad accorciare le distanze: al 90+5′ Isaksen trova il tap-in vincente sulla prima respinta di Okoye. Udinese-Lazio, dunque, termina sul risultato definitivo di 2-1.