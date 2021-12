Udinese, Cioffi nuovo allenatore. E sabato c’è subito una grande sfida

Serviva la svolta in casa Udinese che è prontamente arrivata. Dopo il periodo nero dei bianconeri, la sconfitta per 3-1 ad Empoli ha fatto traboccare il vaso. Luca Gotti non è più ufficialmente l’allenatore dell’Udinese con la panchina affidata a Gabriele Cioffi ad interim (vedi articolo).

SVOLTA – Serviva questa svolta almeno per scuotere l’ambiente in casa Udinese. Dopo le tante prove negative e la ciliegina sulla torta servita ad Empoli con la sconfitta pesante subita in rimonta, i bianconeri hanno esonerato Gotti. La notizia era nell’aria ma si attendeva l’ufficialità che è arrivata poco fa da parte della società friulana. Il nome del sostituto è stato reso noto: Cioffi, vice proprio di Gotti, è stato promosso a primo allenatore ad interim.

Udinese Calcio comunica di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele #Cioffi che dirigerà la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan.

A Gabriele Cioffi un grande in bocca al lupo da parte di tutta l’Udinese Calcio. pic.twitter.com/Y9pWWcJXoH — Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 8, 2021

«Udinese Calcio comunica di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Cioffi che dirigerà la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan. A Gabriele Cioffi un grande in bocca al lupo da parte di tutta l’Udinese Calcio». Subito un grande banco di prova questo sabato perché l’Udinese sfida in casa il Milan capolista, ferito dalla Champions, ma voglioso di continuare la corsa scudetto in Serie A.