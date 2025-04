Udinese e Bologna si fermano alla traversa: Italiano non più quarto

Finisce 0-0 Udinese-Bologna al Bluenergy Stadium. Una traversa per parte ad impedire che il match si sblocchi. Italiano non è più quarto in classifica, Juventus davanti.

DUE TRAVERSE – Udinese e Bologna si sfidano nel match delle 18.30 del lunedì sera, valido per la trentaquattresima giornata di campionato. Le due squadre arrivano alla partita in modo nettamente diverso. I friulani di Kosta Runjaic, già salvi da un po’, sono reduci da cinque sconfitte consecutive e l’ultimo punto è datato lo scorso 10 marzo all’Olimpico contro la Lazio. Momento glorioso per il Bologna, che nel giorno di Pasqua ha battuto l’Inter in campionato e in settimana ha guadagnato l’accesso alla finalissima di Coppa Italia, battendo l’Empoli nel ritorno delle semifinali per 2-1, dopo lo 0-3 dell’andata. Nel primo tempo, la squadra di casa gioca meglio ed è più pericolosa. Al terzo minuto traversa di Davis, che poi ci riprova alla mezz’ora ma trova la grande respinta di Skorupski. Importanti occasioni anche per Orsolini e Payero. Nella ripresa, pericoloso il Bologna proprio con Orsolini che becca la traversa al 67′ e al 90′ non riesce a concludere sotto porta sull’invitante cross di Miranda. Il match non riesce comunque a sbloccarsi e termina in parità dopo tre minuti di recupero.

UDINESE-BOLOGNA 0-0