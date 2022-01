Udinese Atalanta si gioca, ma i friulani contestano la scelta. Sono in 13

Udinese-Atalanta prenderà regolarmente il via alle 16.30, come da calendario (vedi articolo). I friulani hanno diversi positivi al COVID-19 (i cui nomi non sono noti) e con un comunicato hanno manifestato il loro malcontento per la richiesta di rinvio respinta. Si presenteranno in tredici, il numero minimo del nuovo protocollo. Per l’Inter questo significa che il giocatore dei bergamaschi Freuler sconterà la squalifica oggi e non domenica prossima (vedi articolo).

LAMENTELA – “Nonostante l’oggettiva gravità della situazione di emergenza legata ai tanti casi COVID-19 riscontrati nel gruppo squadra di Udinese Calcio, la Lega Serie A ha disposto che Udinese-Atalanta si disputerà, come da programmazione originaria, alle ore 16.30 alla Dacia Arena.

Pertanto, dalle ore 10, prende il via la vendita dei biglietti. È possibile acquistare i tagliandi online (al sito TicketOne), nelle rivendite autorizzate e presso i botteghini della Dacia Arena aperti dalle 10 alle 16.30. Ricordiamo che per accedere alla Dacia Arena è obbligatorio, come da normativa in vigore, il Super Green Pass, in aggiunta al biglietto e al documento di identità e, all’ingresso, sarà rilevata la temperatura corporea. È altrettanto obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 da indossare SEMPRE anche durante la partita. Si ricorda che, in ottemperanza alla normativa attuale, la capienza è limitata al 50%. Pertanto i biglietti per i settori di Curva Nord e Tribuna Laterale Nord NON sono in vendita in quanto già riempiti con gli abbonati.

La tariffa ridotta è riservata alle categorie invalidi (almeno al 70%), donne e over 65. Per questa gara il cambio utilizzatore è valido sia per i biglietti sia per gli abbonamenti”.

Fonte: udinese.it