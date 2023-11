Ucraina-Italia, Spalletti conferma tre dell’Inter. Ma c’è un cambio! – TS

Serata importante per gli azzurri di Spalletti: Ucraina-Italia alle 20:45 per l’ultima sfida di qualificazione a Euro 2024. Ecco la probabile formazione, con tanta Inter, secondo TuttoSport.

PROBABILE FORMAZIONE – Gli azzurri di Luciano Spalletti questa sera avranno l’ultima chance per qualificarsi al prossimo Europeo in Germania. Dopo la vittoria casalinga sulla Macedonia del Nord, il CT italiano conferma ben tre calciatori dell’Inter nella probabile formazione che scenderà in campo dal primo in Ucraina-Italia. Francesco Acerbi e Federico Dimarco, infatti, restano a fare guardia in difesa. Non ci sarà, invece, Matteo Darmian nel quartetto difensivo. Spalletti utilizzerà al suo posto Giovanni Di Lorenzo, rientrato dopo la squalifica. La quota nerazzurra rimane comunque alta, perché a centrocampo, insieme al confermato Nicolò Barella, ci sarà anche Davide Frattesi, che stasera indosserà la maglia da titolare. Di seguito il punto sulla probabile formazione azzurra per Ucraina-Italia.

ITALIA (4-3-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Jorginho, Barella; Politano, Scamacca, Chiesa.