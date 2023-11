Ucraina-Italia, torna la coppia Frattesi-Barella: i cambi di Spalletti – Sky

Gli interisti Frattesi e Barella sono pronti a partire dal 1′ insieme in Ucraina-Italia. Spalletti pensa anche ad un altro cambio che riguarda l’Inter. Le ultime da Sky Sport 24.

ALTERNANZA – Lunedì gli azzurri torneranno in campo per l’ultima partita del girone di qualificazione a Euro 2024. Per Ucraina-Italia Luciano Spalletti pensa a pochi cambi di formazione, ma alcuni di questi riguardano due giocatori dell’Inter. Stando a quanto riporta Marco Nosotti, in collegamento con Sky Sport 24, il CT della Nazionale Italiana ha in mente di schierare dal 1′ Davide Frattesi, partito dalla panchina contro la Macedonia del Nord. L’interista, ex Sassuolo, affiancherà a centrocampo il compagno di squadra Nicolò Barella. L’altro nerazzurro in campo, Matteo Darmian, tra l’altro primo marcatore nell’ultima sfida azzurra, resterà in panchina. Al suo posto Spalletti schiererà Giovanni Di Lorenzo, che rientra a disposizione dopo la squalifica. A ciò si aggiunge un dubbio fra Jorginho e Bryan Cristante e fra Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori.