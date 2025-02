Fa tutto Lucca: disobbedisce, segna ed esce! Blitz Udinese a Lecce

Lucca protagonista di Lecce-Udinese 0-1. Segna e poi esce immediatamente per insubordinazione. La partita del Via del Mare.

BLITZ IN SALENTO – Al Via del Mare di Lecce, i padroni di casa ospitano l’Udinese di Kosta Runjaic, con l’obiettivo di agguantare tre punti molto importanti in ottica salvezza. Dall’altro lato, i bianconeri si trovano al decimo posto e quindi in una zona decisamente tranquilla di classifica. Nei primi quarantacinque minuti è l’Udinese a giocare a meglio e sfiorare più volte il gol del vantaggio. Già al quinto minuto arriva la prima grande occasione della partita, che capita sui piedi di Lorenzo Lucca, ma molto bravo Falcone a metterci una pezza con i piedi. L’attaccante friulano sarà protagonista qualche minuto dopo. Al 31′, l’episodio che sblocca la partita: il signor Bonacina, dopo revisione al VAR, assegna un rigore molto generoso al Lecce per braccio di Jean su Lovric. Dal dischetto, dopo un curioso battibecco tra Lucca e i compagni di squadra, va proprio l’attaccante che segna l’1-0. Le scene successive sono surreali. Nessuno va a festeggiare il gol con Lucca e dopo quattro minuti Runjaic lo sostituisce facendo entrare Iker Bravo. Nella ripresa, al 53′ occasione per Camara per il raddoppio, ma Falcone ci mette ancora la manona per salvare i suoi. L’Udinese riesce a portare a casa il risultato, nonostante il clamoroso caso Lucca.

LECCE-UDINESE 0-1

31′ Lucca