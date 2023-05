Tutti gli uomini di Inzaghi: all’Inter uno staff di veri campioni! − CdS

Dietro la squadra e il grande lavoro di Simone Inzaghi all’Inter, c’è anche uno staff straordinario. Un team di lavoro unito e di ottima fattura. In sette lo hanno seguito dalla Lazio

SUPER STAFF − Se l’Inter è rinata lo deve anche ad uno staff tecnico e atletico di livello straordinario. Veri campioni. A maggio, i nerazzurri sono diventati la squadra più in forma d’Europa. Prestazione, gioco, condizione fisica al top. I nove risultati utili consecutivi portano anche la firma dello staff di Inzaghi. In sette lo hanno seguito dalla Lazio. Accanto a lui in prima fila il professor Ripert. I due lavorano insieme dal 2010. A Formello lo chiamavano mister 85 perché aveva un chiodo fisso: mantenere la condizione del gruppo a un livello costante (85%), senza picchi o cedimenti, per dieci mesi. Se Immobile è diventato il miglior marcatore della storia biancoceleste un motivo ci sarà. La prevenzione è affidata a Claudio Spicciariello, uscito dal centro creato a Roma da Cerriti e Pierobon, fisioterapisti della Lazio campione d’Italia (in cui giocava Simone) transitati anche dalla Nazionale. A Farris, il suo fiero vice, è affidata la preparazione del reparto difensivo. Non solo, dentro lo spogliatoio funziona da cuscinetto. Mario Cecchi, detto il mago a Formello, è il tattico più evoluto. Si dedica a centrocampisti e attaccanti. Gli altri tre reduci dalla Lazio sono Riccardo Rocchini, che segue le partite dalla tribuna con tanto di auricolari e comunicazioni costanti; Gianluca Zappalà, preparatore dei portieri; e Ferruccio Cerasaro. Uno dei suoi collaborati più stretti, dal 2010 non si perde una gara di Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabrizio Patania