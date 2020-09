Turrini: “Inter, fase difensiva da rivedere. Fiorentina poteva fare altri 4 gol”

Leo Turrini

Leo Turrini, noto giornalista e tifoso dell’Inter, ospite degli studi di “Sky Sport” ha parlato della squadra nerazzurra, vittoriosa nella serata di ieri contro la Fiorentina. Il giornalista non è soddisfatto della prestazione dei nerazzurri, troppo fragili in difesa

DETERMINANTI – Queste le parole di Leo Turrini: «L’Inter grazie ai cambi ha ribaltato la partita, l’ingresso di Vidal e Nainggolan decisivo. Ma i nerazzurri non mi hanno convinto. L’Inter deve assolutamente aggiustare la fase difensiva, la Fiorentina ha fatto tre gol e poteva segnarne altri 4. Io credo che in questo momento i nerazzurri siano ancora una creatura incompleta. La squadra messa in campo da Conte era sbilanciata. I nerazzurri, avanti 2-1, non possono prendere due gol in contropiede».