Turrini: «Scudetto, corsa aperta. Juventus ha gara con l’Inter e non solo»

Leo Turrini ha parlato della corsa scudetto che vede l’Inter capolista nel campionato di Serie A, inseguita anche dalla Juventus

CHAMPIONS LEAGUE – Queste le parole di Leo Turrini a “Calciomercato.com” sulle italiane fuori dalla Champions League. «Eh, non ce l’ha fatta nemmeno l’Atalanta. È una botta per il nostro calcio, ci siamo abituati a contemplare il nostro ombelico […] Bisogna avere il coraggio di pensare in grande, il provincialismo è una malattia, è un limite».

SCUDETTO – Turrini sulla corsa scudetto. «Per me la corsa rimane apertissima. La Juve ha una partita da recuperare e c’è ancora lo scontro diretto con l’Inter…».

Fonte: Daniela Bertoni – Calciomercato.com

