Turrini: «Lukaku? Dà fastidio l’ipocrisia! Cuadrado ok perché…»

Dalla delusione procurata dal comportamento di Lukaku all’accettazione dell’arrivo di Cuadrado. Il giornalista e tifoso dell’Inter Leo Turrini, intervenuto su Radio 24, si esprime sugli argomenti.

SOLO LA SQUADRA – Il giornalista Leo Turrini, da tifoso dell’Inter, fa sentire la propria voce sulla questione Romelu Lukaku e non solo. Nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” afferma: «Viviamo nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Io qui vedo moltissimo di artificiale e poco di intelligenza. Dobbiamo prendere atto, da tifosi, che non ha più senso affezionarsi al singolo giocatore. È triste dirlo ma ormai siamo entrati in un paradigma storico in cui si deve amare solo la squadra. Non credete quando si dice che un giocatore si riduce lo stipendio pur di andare in una squadra. Sono tutte balle. A dar fastidio è la patina di ipocrisia del calcio. Lukaku non aveva nessun bisogno di fare l’intervista dicendo che non sarebbe mai andato alla Juventus. Poi se ci vai allora ci siamo già detti tutto. Sono uno di quelli assolutamente favorevole all’operazione Juan Cuadrado. Io amo l’Inter come squadra, voglio che chi veste quella maglia faccia il massimo per onorarla. Dopo di che non me ne frega assolutamente nulla».