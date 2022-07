Turrini: «Leclerc stile Radu a Bologna. Scudetto? Se Marotta non vende…»

Si intrecciano Inter e Formula 1 con l’esperto di motori Leo Turrini. Il giornalista, noto tifoso dell’Inter, ha paragonato l’errore del ferrarista Charles Leclerc in Francia alla papera di Radu a Bologna. Poi una considerazione sullo Scudetto

IN STILE FORMULA 1 − Turrini su Calciomercato.com becca l’ex nerazzurro Radu e analizza il campionato in stile F1: «Errore Leclerc in Formula? Hai presente la papera del portiere interista Radu a Bologna. In campionato, Juventus favorita come la Red Bull. Arrivabene d’intesa con Allegri in meno di un anno ha smantellato la Juventus che doveva vincere la Champions League: CR7, Dybala, DeLigt… Penso sia in pole per lo scudetto. In Europa, non so. L’Inter? Se Marotta non vende Skriniar, ce la giochiamo. Anche perché Radu è andato alla Cremonese…».