Turrini: «Juventus-Inter? Difetto di narrazione! Il Napoli con Juan Jesus…»

Leo Turrini, giornalista esperto di Formula 1 e grande tifoso nerazzurro, ha parlato del derby d’Italia di Juventus-Inter. Poi fa una provocazione sul Napoli e Juan Jesus

RISCHIO − Turrini parla di Juventus-Inter di prossima settimana: «È vero ed è vero che in serie A nerazzurri e bianconeri hanno più o meno la stessa classifica, la differenza nel giudizio la fa la catastrofe Champions League della Signora, una roba da barzelletta. Ma secondo me la notizia è un’altra ed è figlia anche della sconfitta del Milan contro il Torino. Guarda che se sabato il Napoli vince anche a Bergamo, dove andrà in scena la vera sfida scudetto, l’Inter e la Juventus entrano in campo rispettivamente sotto di undici e di tredici punti. Undici e tredici! Quindi, c’è un difetto nella narrazione».

MIGLIOR CALCIO − Turrini fa una provocazione: «Era dai tempi del primo Milan di Sacchi che una squadra italiana non giocava un calcio così, in patria e all’estero. Sarebbe bene darne atto a Spalletti. Che non di rado è simpatico come un crampo allo stomaco quando hai fame, però tanto di cappello. Anche se a me, da vecchio interista, rimane un dubbio. È vero che Scopigno al Cagliari vinse uno scudetto con Comunardo Niccolai stopper, ma vincerlo con Juan Jesus, questa poi…». Le sue parole a Calciomercato.com.