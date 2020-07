Turrini: “Inter, ci si aspetta sempre un trofeo. Bisogna capire gli obiettivi”

Turrini giudica la stagione dell’Inter, dopo la vittoria per 2-0 di ieri contro il Napoli. L’ex calciatore sottolinea i risultati ottenuti, ma anche la mancanza di trofei, in attesa dell’Europa League. Di seguito le sue dichiarazioni a SkySport24

MANCA UN TROFEO – Francesco Turrini e la stagione dei nerazzurri: «Il bicchiere mezzo pieno va visto sempre in riferimento agli obiettivi finali. Ci si aspetta sempre che l’Inter possa vincere qualcosa di importante. In questo momento ha fatto grandi risultati, ma ha perso anche tanti punti: in questo senso bisogna capire gli obiettivi che si erano prefissati. Napoli? Gattuso credo che nel postpartita abbia cercato di stimolare i suoi per il finale di stagione. Per questo credo abbia criticato Milik dopo la sconfitta con l’Inter».