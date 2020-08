Turrini: “Inter tornata protagonista, ottimo per il calcio italiano. Juventus…”

Condividi questo articolo

Leo Turrini, noto giornalista e tifoso dell’Inter, intervenuto in collegamento su “Sky Sport” ha tracciato un bilancio sulla squadra nerazzurra, impegnata questa sera nella sfida per il secondo posto contro l’Atalanta

PROTAGONISTA – Queste le parole di Leo Turrini: «Bilancio Inter? Se chiudono al quarto posto qualcuno dirà che Conte ha fatto lo stesso cammino di Spalletti. Non è vero perché i nerazzurri non facevano tutti punti in classifica da almeno 10 anni. Credo che si debba tutto ricondurre tutto ad una dimensione più ampia. Secondo me finalmente l’Inter è tornata protagonista, ed è un ottima cosa per il calcio italiano. Dopo 9 scudetti di fila della Juventus è giusto immaginare un nuovo equilibrio per la Serie A».