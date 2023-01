Turrini: «Se l’Inter scivolasse via, tiferemmo Napoli! Spalletti come Scaloni»

L’interista Turrini ha parlato a proposito di Inter-Napoli, match in programma questa sera a San Siro. Il giornalista ritiene il 2023 l’anno dello Scudetto azzurro

ANNO AZZURRO − Leo Turrini, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato così del match di San Siro: «Tutti tifano ovviamente contro il Napoli nella speranza che il campionato non si esaurisca troppo presto. Vista l’Argentina potrebbe essere la stagione degli eredi di Maradona. Spalletti come Scaloni. Il Napoli è in fuga verso uno scudetto atteso da una vita, 33 anni fa. Se l’Inter scivolasse via, giustamente noi interisti tiferemmo per il Napoli».