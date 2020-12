Turrini: “Inter può lottare per lo scudetto. A...

Turrini: “Inter può lottare per lo scudetto. A Cagliari fino al gol di Barella…”

Condividi questo articolo

Leo Turrini

Leo Turrini ha parlato dell’Inter dopo la vittoria in rimonta sul campo del Cagliari, iniziata iniziata con il gol di Nicolò Barella

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Leo Turrini sull’Inter, ai microfoni di “Calciomercato.com”. «Beh, fino al gol di Barella a Cagliari ti avrei detto che la Beneamata aveva saltato Natale e Carnevale per anticipare le gramaglie della Quaresima. Certo la delusione per la Champions resta enorme, ma per lo scudetto i nerazzurri possono lottare fino alla fine».

Fonte: Calciomercato.com