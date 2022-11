Turrini: «Inter, Lukaku troppi stop! Juventus? Con il PSG anteprima della finale 2024»

Turrini dice la sua sul ritorno di Lukaku all’Inter e sulla condizione fisica dell’attaccante. Poi, da tifoso interista, commenta simpaticamente la partita di Champions League della Juventus. L’ospite di “Tutti Convocati”, infine, esprime un giudizio anche su un ex calciatore nerazzurro.

ANTEPRIMA – Leo Turrini, da tifoso dell’Inter, si esprime sull’ennesimo stop di Romelu Lukaku (vedi articolo). Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, il giornalista dichiara: «Abbiamo rivoluto Lukaku con tutto il cuore, la passione e il sentimento per lui. E questo ogni due per tre si ferma ai box. A noi interisti non rimane che smaltire la tristezza per l’ennesimo infortunio dell’attaccante belga. Juventus? Quella di domani contro il Paris Saint-Germain è una partita importante perché sarà l’anteprima della finale di Champions League del 2024. Gli juventini sono la maggioranza ma non sempre la maggioranza ha ragione. Io preferisco stare dalla parte delle minoranze. Sul Napoli, invece, dico che non capisco come possa vincere uno scudetto con Juan Jesus in campo. Dopo averlo visto giocare con l’Inter questo mi sembra assurdo». Con un commento sull’ex difensore nerazzurro, ora in campo con la maglia del Napoli, l’ospite di Radio 24 conclude il suo intervento.