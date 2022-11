Turrini: «Inter, finalmente uno scontro diretto! Mondiali? Risarcimento se…»

Turrini, esperto di Formula 1 tifoso nerazzurro, ha parlato della vittoria dell’Inter a Bergamo. Poi concentrandosi sui Mondiali, lancia una provocazione a certi giocatori, compreso Lukaku

PROVOCAZIONE − Leo Turrini commenta la vittoria della squadra di Inzaghi a Bergamo e poi lancia una provocazione: «L’Inter ci ha messo una pezza vincendo finalmente uno scontro diretto a Bergamo, ma non è il massimo della vita arrivare allo scontro diretto sotto di undici. E questo vale per tutti gli inseguitori, Milan compreso. Sono curioso di vedere cosa combinano Vlahovic, Lukaku, Dybala e Di Maria ai Mondiali. Perché se per caso fanno i fenomeni la Juve, l’Inter e la Roma debbono chiedere un risarcimento all’emiro di Doha e alla FIFA». Le sue parole a Calciomercato.com.