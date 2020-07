Turrini: “Inter, difficile rimontare 8 punti alla Juventus. Conte…”

Leo Turrini, noto giornalista e tifoso dell’Inter, intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” ha parlato della squadra nerazzurra. Il giornalista fa un bilancio sulla stagione della squadra di Conte, analizzando l’apporto del tecnico.

RIMONTA – Queste le parole di Leo Turrini: «Scudetto Inter? Io penso che fin qui abbia fatto un signor campionato. La differenza l’ha fatta il doppio scontro diretto con la Juventus, vinto meritatamente dai bianconeri. Se fossero stati due pareggi i nerazzurri sarebbero lì a giocarsela. Nel momento determinante, le due partite con Lazio e Juventus, i ragazzi di Conte non sono riusciti a fare risultato. La squadra, da qui alla fine, non deve avere rimpianti. Deve provare a vincerle tutte. Ma che la Juventus possa farsi rimontare 8 punti mi sembra fantascienza. I 4 della Lazio, è possibile. Voto alla stagione di Conte? 7+. Se l’Inter chiude terza, con l’Europa League da giocare, io le darei questo tipo di valutazione. A sostegno di Conte c’è un fattore importante: di solito i nerazzurri uscivano dalla lotta scudetto già a novembre, quest’anno in quel senso è stato fatto un salto di qualità importante. Il tecnico ha lavorato bene secondo me. Io sono un suo grandissimo estimatore, in Nazionale ha cavato il sangue dalle rape, parliamo di un grande tecnico».