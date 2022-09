Turrini: «L’Inter è un enigma, brutta copia della squadra di un anno fa!»

Leo Turrini analizza con una certa preoccupazione il momento in casa Inter. I nerazzurri ieri hanno vinto col Torino al fotofinish. Il giornalista però ancora poco convinto

ENIGMA − Turrini commenta con qualche perplessità il momento dell’Inter: «La mia Inter finora è un mistero avvolto nell’enigma. Non ci fosse stato Handanovic, beccava pure dai granata. Segnale vincere così? Può darsi, così come sarà immagino fondamentale il recupero di Lukaku. Ma per ora la Beneamata è una copia, brutta, della squadra di un anno fa. Figurati il paragone con l’Inter di Conte…». Le sue parole a Calciomercato.com.