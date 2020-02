Turrini: “Derby? Temo IbrahimoviÄ‡. Eriksen? Grande giocatore”

Turrini: “Derby? Temo Ibrahimović. Eriksen? Grande giocatore”

Condividi questo articolo

Leo Turrini, noto giornalista e tifoso dell’Inter, intervenuto negli studi di “Sky Sport” ha parlato del derby, con Ibrahimovic che prova il recupero per il match di domenica e di Christian Eriksen, gioiello del mercato invernale nerazzurro, pronto a prendersi la scena ed un posto da titolare contro il Milan.

DERBY – Leo Turrini, noto tifoso dell’Inter, parla del derby in programma domenica alle ore 20:45: «Da interista temo particolarmente Ibrahimović, sappiamo che ci tiene. Poi noi tifosi nerazzurri siamo abituati a beccare il gol dell’ex, vedi Nainggolan contro il Cagliari. Sanchez? È entrato alla grandissima ad Udine, nonostante fosse fermo da tempo per un infortunio. Eriksen? Grande giocatore, avendo giocato a singhiozzo con il Tottenham non poteva essere pronto subito. Ad Udine si vedeva che non aveva il passo. Esposito? Può essere la carta da inserire se la partita si rivela un po’ bloccata. Sta facendo molto bene».