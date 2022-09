Turrini: «Derby, Inter non può perdere gol così. Roba da oratorio»

Leo Turrini, esperto di motori e tifoso nerazzurro, ha parlato della sconfitta dell’Inter subita sabato nel derby contro il Milan.

DERBY – Queste le parole a Calciomercato.com da parte di Leo Turrini, esperto di motori e tifoso nerazzurro, sulla sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan. «Senza nulla togliere ai meriti rossoneri, l’Inter non può prendere dei gol così. Roba da oratorio, sinceramente. Se questa è l’idea di difesa di Inzaghi, anche per Zhang come per il Ferrarista John Elkann vale l’antico slogan dell’avvocato Montezemolo: vinceremo l’anno prossimo».