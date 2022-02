Turrini: «Derby, Inter si è buttata via. Scudetto? C’è anche la Juventus»

Leo Turrini ha parlato a seguito del derby perso dall’Inter contro il Milan ieri sera e della lotta scudetto, dove vede in corsa anche la Juventus.

SCUDETTO – Queste le parole a Calciomercato.com da parte di Leo Turrini a seguito del derby perso dall’Inter contro il Milan ieri sera. «L’Inter si è buttata via e chi è causa del suo mal pianga se stesso e bla bla bla. Io ho sempre trovato frettolose le teorie di chi considerava già chiuso il campionato. Per me può ancora vincerlo pure la Juve».

BONUS – Turrini ha continuato. «Questo l’aveva detto anche Inzaghi? Appunto. Ci sono ancora tanti scontri diretti, tornano le coppe e per il Milan essere fuori dall’Europa è un bonus, esattamente come lo fu per l’Inter di Conte un anno fa. Poi Pioli lo conosco da una vita, ha allenato dalle mie parti tra Bologna, Modena, Sassuolo. Gli è sempre mancato un centesimo per fare un euro, una volta perse una promozione in A per una sconfitta con il Gallipoli, magari è tempo di risarcimenti, chissà».