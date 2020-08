Turrini: “Conte-Inter? Anche a ferragosto niente pace. Sullo Scudetto…”

Turrini negli studi di SkySport24 ha parlato delle parole di ieri di Antonio Conte, dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta e la conquista del secondo posto. Il giornalista sottolinea le distanze dalla Juventus nella lotta al primo posto

FUTURO IN BILICO – Leo Turrini commenta la situazione relativa al tecnico nerazzurro: «Conte? Anche a ferragosto per noi dell’Inter non ci sarà pace (ride, ndr.). L’Inter dietro la Juventus per un punto? Per la storia sarà così, ma i bianconeri non hanno più giocato dopo aver conquistato matematicamente lo Scudetto. Nelle ultime due partite, la Juventus aveva giustamente già la testa al Lione. Bisogna riconoscerlo».