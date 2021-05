Turrini: «Conte fondamentale resti, è il più bravo. E credo una cosa»

Leo Turrini ha parlato dei soldi all’Inter da parte di Oaktree e dell’allenatore Antonio Conte sulla panchina nerazzurra.

SOLDI – Queste le parole ai microfoni di “Calciomercato.com” da parte di Leo Turrini partendo dai soldi all’Inter da parte di Oaktree. «È un prestito a condizioni molto onerose, i fondi di investimento mica fanno beneficenza. Del resto era sbagliata la narrazione secondo la quale solo l’Inter era nei guai per i soldi. Adesso è chiaro che il problema riguarda tutti».

CONTE – Turrini su Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. «E comunque la cosa fondamentale per Zhang è convincere Conte a restare per un progetto a medio termine. Conte in questa fase storica è il miglior allenatore del mondo. Sta sulle scatole a molti per il carattere, eppure è il più bravo. Quello che ha saputo costruire in due anni a Milano parla da solo. E credo abbia in mente un altro obiettivo, lo stesso di Andrea Agnelli».

Fonte: Calciomercato.com – Daniela Bertoni