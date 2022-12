Turci: «Dumfries tra i flop, ho aspettative diverse per uno come lui»

Tommaso Turci ha parlato a Night Cup, il programma di Dazn per Qatar 2022 riguardo il laterale dell’Inter Denzel Dumfries

FLOP – Secondo Tommaso Turci, Denzel Dumfries potrebbe e dovrebbe fare di più: «Dumfries è tra i flop di questo Mondiale. Vero che l’Olanda ha fatto 7 punti. Lui ha sempre giocato, ha continuità. Ha fatto anche prestazioni sufficienti, ma io ho aspettative diverse su questo giocatore. Arriva sempre lì, in Italia con la sua esuberanza fisica è vincente, potente, segna, crea occasioni e superiorità. In questo Mondiale però non l’ho ancora visto come possiamo vederlo». L’olandese, come la sua nazionale, non sta esprimendo un bel calcio. Nonostante questo l’Olanda si giocherà gli ottavi contro gli USA.