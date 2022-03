Turchia-Italia, Mancini fa un ‘favore’ a Inzaghi? La scelta sui due dell’Inter

Turchia-Italia sarà la gara amichevole in programma a Konya. Il CT Mancini sembra rivoluzionare per intero la squadra battuta a Palermo dalla Macedonia del Nord. La scelta sui due dell’Inter, Inzaghi guarda incuriosito

SCELTE − In vista di Turchia-Italia, Mancini andrà verso una rivoluzione totale per quanto riguarda la formazione iniziale. Squadra praticamente stravolta rispetto a quella battuta ed eliminata dalla Macedonia del Nord a Palermo. Due novità interessano soprattutto Simone Inzaghi. Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, infatti, non partiranno titolari ma si accomoderanno in panchina. Al loro posto, pronto Francesco Acerbi e il milanista Sandro Tonali. In vista di Juventus-Inter, un po’ di riposo può sicuramente far bene ai due nerazzurri.