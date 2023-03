Turchia, colpo grosso in trasferta: Calhanoglu titolare 90′

La Turchia vince 1-2 la prima sfida valida per le qualificazioni a Euro2024. Una vittoria importante per la nazionale di Hakan Calhanoglu, imiegato titolare per 90′.

VITTORIA IN TRASFERTA – Buona vittoria in trasferta per la Turchia che vince in casa dell’Armenia la prima sfida delle qualificazioni a Euro2024. A passare in vantaggio al 10′, però, è proprio l’armonia grazie all’autogol di Ozan Kabak. Al 34′ Kokcu riporta il risultato in parità su assist di Onur Bulut. Nel secondo tempo ci pensa Karem Aktuecoglu a portare in vantaggio la Turchia sul punteggio 1-2. Novanta minuti in campo per il capitano Hakan Calhanoglu.