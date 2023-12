Turati: «Tifoso dell’Inter contro il Milan? Non ci penso ora»

Il Frosinone giocherà a breve contro il Milan, Stefano Turati non pensa al suo tifo per l’Inter oggi e dice questo in collegamento con Dazn.

TIFOSO – Oggi non conta nulla il tifo e l’amore per l’Inter. Stefano Turati parla a ridosso del match di San Siro: «La partita con il Milan, essendo tifoso dell’Inter, la senti di più in questo momento? No, ora sinceramente no. Sto vivendo la partita come tutte le altre, spero solamente come in tutte le altre occasioni di dare il meglio di me in campo».