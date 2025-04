Turati rende la vita facile al Napoli: vittoria di misura e aggancio all’Inter

Nel secondo tempo un erroraccio di Turati permette a McTominay di segnare a porta vuota il gol della vittoria. Monza-Napoli termina 0-1 e la squadra di Conte aggancia l’Inter, momentaneamente.

PRIMO TEMPO – All’U-Power Stadium di Monza oggi pomeriggio va in scena la sfida tra i brianzoli di Alessandro Nesta e il Napoli di Antonio Conte. In attesa di vedere l’Inter sul campo del Bologna domani, nella giornata di Pasqua, i partenopei provano ad accorciare sulla capolista. La sfida della trentatreesima giornata, però, appare bloccata per tutto il primo tempo. Gli azzurri ci provano in più occasioni, con McTominay quasi sempre protagonista, come al 18′ e al 22′. Ma ad avere la prima vera occasione da gol della partita sono i padroni di casa, quando al 28′ Castrovilli batte Marin e si addentra in area di rigore mirando al secondo palo. Il Napoli si salva, con la sfera che termina fuori di pochissimo.

Monza-Napoli 0-0

SECONDO TEMPO – Le due squadre tornano negli spogliatoi per l’intervallo col risultato inchiodato sullo 0-0. Nel secondo tempo la prima palla gol è a favore della squadra ospite: al 69′ Raspadori serve Politano, che avanza e sfida Turati con una conclusione di sinistro. Il portiere del Monza riesce ad evitare il peggio con una parata, ma subito dopo rovina tutto con un erroraccio. Al 72′, infatti, il Napoli va in vantaggio grazie al colpo di testa vincente di McTominay riuscito con la complicità proprio di Turati. Nel tentativo di anticipare con i pugni lo scozzese, infatti, il portiere del Monza esce dai pali male e lascia la porta tutta vuota, pronta per accogliere la palla dello 0-1. La squadra di Nesta prova a recuperare il risultato nel finale, con un arrembaggio nell’area dei partenopei nei tre minuti di recupero assegnati: ma tutto è vano. Il Napoli vince a Monza e aggancia, momentaneamente, l’Inter in classifica a 71 punti.